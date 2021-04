Noua variantă de coronavirus având atât caracteristicile tulpinii britanice, cât şi o nouă mutaţie, depistată în România Reprezentantii Universitatii “Stefan cel Mare” din Suceava anunta ca noua varianta de coronavirus care are atat caracteristicile tulpinii britanice, cat si mutatia E484K, a fost identificata in Romania, in urma secventierilor facute de universitate. Aceasta varianta a fost confirmata la o proba recoltata in Suceava, de la un pacient care nu a calatorit recent in Marea Britanie. „Noua varianta de coronavirus, prezentand atat caracteristicile tulpinii britanice (B1.1.7), cat si mutatia E484K, ce poate reduce eficienta vaccinurilor impotriva virusului, a fost identificata si… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

