NOUA UNSPE pune femeile pe piedestal – ,,REGINA” Regina face ce vrea ea… NOUA UNSPE a intrat pe scena muzicii urbane și a zguduit fundațiile, redefinind standardele industriei. Cu fiecare piesa, artistul a demonstrat ca este pregatit sa cucereasca lumea muzicii cu un sunet și o estetica neconvenționala, iar astazi lanseaza ,,REGINA”. ,,REGINA” este o piesa care captureaza magnetismul și forța unei femei care emana siguranța in propria ei piele, inspirata de frumusețea și grandoarea regala. O oda urbana adusa acelei muze feminine care ne inspira prin pura ei existența și prin capacitatea ei de a influența și motiva pe cei din jur. Cu un sound… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii ruși au cerut Ministerului Justiției sa ia in considerare posibilitatea de a o cataloga pe Ala Pugaciova, regina muzicii pop sovietice, drept „agent strain”, o masura care ar desemna-o oficial pe cea mai faimoasa vedeta rusa drept un inamic al Kremlinului, potrivit Reuters. Aceasta și-a exprimat…

- Luna martie, pe langa faptul ca simbolizeaza venirea primaverii, fiind un anotimp al renașterii, este numita și luna femeii, fiind o ocazie prin care iți poți arata recunoștința fața de femeile din viața ta prin intermediul unor daruri. Oricat de marunte ar fi acestea, important este sa fie daruite…

- V-a cucerit din prima, de la doar cateva versuri, iar acum e a voastra. NOUA UNSPE lanseaza in sfarșit piesa care a luat cu asalt platforma TikTok, ,,SPUNE-MI”. Piesa asta are capacitatea de a va strabate inima și de a o intoarce pe dos. Intre sentimente reci și calde, artistul ne livreaza feeling-ul…

- Erika Isac lanseaza o noua piesa manifest in aceeasi nota cu viralul Macarena – Femei in Parlament. Piesa, care a fost primita cu entuziasm de catre fanii acesteia iși propune sa aduca in atenție o tema importanta și actuala: implicarea și rolul femeilor in politica. In piesa ”Femei in Parlament”, Erika…

- ,,ZODIAC” e piesa pe care o veți pune pe repeat, colaborarea extraordinara dintre NOUA UNȘPE (911), RAVA și BITTNER, ce transcende limitele genurilor rap și trap. Cu un sound mistic și autentic, piesa te captiveaza imediat intr-o atmosfera hipnotica sub lumina lunii. Ritmul pulsant și beat-urile bine…

- Toby Keith, una dintre legendele muzicii country, a murit la varsta de 62 de ani, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul sau și citat de BBC. Keith suferea de cancer la stomac. „Toby Keith a murit in pace aseara, pe 5 februarie, inconjurat de familia lui. Și-a dus lupta cu mult curaj. Va rugam…