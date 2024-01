Stiri pe aceeasi tema

- Credincioșii din parohia Mațau de Sus, comuna Mioarele, au avut duminica bucuria de a-l avea in mijlocul lor pe Inaltpreasfințitul Parinte Arhiepiscop Calinic Argeșeanul, dar si pe unul dintre cei mai populari preoti romani, Constantin Necula, prodecan al Facultații de Teologie „Sfantul Andrei Șaguna”…

- O femeie a ramas fara portofel și fara alte bunuri in timp ce iși curața mașina la o spalatorie auto din Iași, dupa ce un hoț a profitat de neatenția ei și a intrat in autoturism. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere ale spalatoriei arata cum barbatul deschide ușa mașinii și sustrage din…

- Recent compania de date auto carVertical a efectuat un studiu detaliat pentru a identifica cele mai avariate maini din România. Rezultatele au evideniat c în mod semnificativ vehiculele BMW ocup poziia de lider în acest clasament reflectând o tendin global în care aceast mar...

- Andreea Balan și Victor Cornea s-au reunit dupa ce au petrecut Revelionul separat, la mii de kilometrii distanța unul de altul. Acum, indragostiții se bucura de o vacanța inedita, intr-un loc in care artista nu credea ca va ajunge vreodata. La sfarșitul lui 2023, Andreea Balan a dezvaluit ca inainte…

- Garda de interventie Blaj intervine pentru acordarea primului ajutor medical si asigurarea masurilor PSI la un accident rutier produs pe DN 14 B, in dreptul localitatii Mihalt.Este vorba despre un accident rutier produs intre doua autoturisme. In cele doua autoturisme se aflau 6 persoane 4 adulti si…

- Tot mai mulți refugiați ucraineni pleaca din Romania și se intorc in Ucraina. Plecarea a inceput in luna mai și s-a accelerat in toamna. Ce ii motiveaza pe refugiați sa plece și cu ce probleme se confrunta ucrainenii in Romania, relateaza RBC-Ucraina cu referire la hotnews.ro și newspascani.com. Recent,…

- Franța reglementeaza activitatea influencerilor dupa ce mai mulți oameni s-au plans ca au cazut in capcane folosind produsele promovate online, scrie publicația The Guardian. Recent, un experiment facut in Romania a aratat ca influencerii nu verifica nici calitatea, nici proveniența produselor pe care…

- O noua inșelatorie face victime in Romania. Una dintre victime este o femeie de 62 de ani, din județul Iași, care a accesat un site ce promitea caștiguri rapide.In loc sa se imbogațeasca așa cum ar fi sperat, a pierdut 19.000 de lei in doar cateva minute. Cand și-a dat seama ca i-au disparut banii din…