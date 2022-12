Politistii brasoveni au identificat, in cadrul unei actiuni organizate in noaptea de miercuri spre joi, noua soferi care faceau drifturi in zapada, in statiunea Poiana Brasov. Acestia au fost amendati, iar permisele de conducere le-au fost suspendate pentru 30 de zile. Actiunea desfasurata in noaptea de miercuri spre joi de catre politistii din cadrul Politiei […] The post Noua soferi au ramas fara permis dupa ce au facut drifturi pe zapada, in Poiana Brasov appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .