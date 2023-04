Stiri pe aceeasi tema

Jucatoarele romane de tenis Monica Niculescu si Gabriela Ruse, in perechi diferite, s-au calificat, vineri seara, in optimile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.705.780 de euro, informeaza Agerpres.Monica Niculescu si japoneza Makoto…

Jucatoarea ceha de tenis Petra Kvitova, de trei ori castigatoare a turneului WTA 1.000 de la Madrid, un record, a fost eliminata miercuri de germanca Jule Niemeier, 7-6 (11/9), 6-1, in turul secund al acestei competitii, dotata cu premii totale de 7.705.780 de euro.

Jucatoarea romana de tenis Irina Bara (235 WTA) s-a calificat miercuri in turul secund al turneului de tenis de categorie ITF W60 de la Istanbul (Turcia). Ea a invins in primul tur pe nord macedoneanca Lina Gjorcheska (241 WTA).Irina Bara a avut nevoie de trei seturi pentru a se impune cu 3-6, 6-2,…

Jucatoarea de tenis Ana Bogdan, locul 61 mondial, a acces, marti, in turul doi al turneului de categorie WTA 1000 de la Madrid.Bogdan trecut in runda inaugurala de sportiva ungara Anna Bodnar, locul 48 mondial, scor 4-6, 6-4, 7-6 (2), conform News.ro.

Ons Jabeur a abandonat, iar Iga Swiatek s-a calificat in finala la Stuttgart.Jucatoarea tunisiana Ons Jabeur a abandonat sambata in semifinalele turneului Porsche Tennis Grand Prix, de la Stuttgart, iar adversara ei, Iga Swiatek, s-a calificat in finala turneului, informeaza News.ro.

Jucatoarea americana de tenis Jessica Pegula, 3 WTA, favorita nr. 3, s-a calificat sambata seara in optimile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 8,8 milioane de dolari, dupa ce a trecut, in doua seturi, 6-1, 7-6 (7/0), de compatrioata sa, Danielle Collins…

Jucatoarea americana de tenis Jessica Pegula (4 WTA, favorita nr. 2) s-a calificat miercuri in sferturile de finala ale turneului WTA 500 de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 780.637 de dolari, dupa ce a trecut in trei seturi, 6-2, 2-6, 7-5, de letona Jelena Ostapenko (14 WTA).

Jucatoarea chineza de tenis Zhu Lin s-a calificat luni in optimile de finala ale turneului WTA 250 de la Hua Hin (Thailanda) in dauna compatrioatei sale Wang Xiyu, favorita numarul 3 a acestei competitii, pe care a invins-o in trei seturi, 4-6, 6-3, 6-0.