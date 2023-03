Noua propunere a Finanțelor pentru RCA! Ce schimbări apar In ultima perioada a fost inregistrata o evoluție ascendenta a tarifelor de prima practicate de catre asiguratorii RCA. Majorarea tarifelor de prima și practicarea unor tarife comparabile atat la incheierea contractelor RCA anuale, cat și a celor subanuale, precum și suprapunerea acestor practici cu politica majoritații asiguratorilor de a nu oferi plata in rate la comercializarea contractelor RCA au aparut in contextul unei creșteri ample a prețurilor la energie și materii prime inregistrate la nivelul economiei naționale, ce se reflecta in costurile bunurilor de larg consum și a serviciilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

