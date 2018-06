Stiri pe aceeasi tema

- Alt DJ lanseaza prima sa piesa, iar in spatele butoanelor se afla nimeni altul decat Sergiu Istrati aka Sasha Lopez. Cu mai multe hit-uri la activ, cucerind deja Europa și Romania, sub numele de alt DJ incepe povestea unui nou sound printr-un featuring demențial cu The Motans. „Subtitre” imbina un sound…

- V-a fost dor de Edward Sanda? Dupa ce vara trecuta se auzea pste tot cu ”Doar pe a ta”, piesa care a intrat in topul celor mai difuzate piese pe radio și TV, devenind una dintre cele mai cautate melodii romanești prin Shazam, Edward Sanda parea ca a disparut cu totul. Doar ca el nu... View Article

- OANA este noua artista din portofoliul Roton, iar astazi lanseaza piesa ”Duro”, care s-ar putea sa faca ceva valuri vara asta. Nascuta și crescuta in Romania, OANA s-a mutat in Spania cand avea doar 13 ani. S-a angajat la o varsta frageda ca sa iși ajute familia, iar pasiunea pentru muzica și-a dezvoltat-o…

- Anne-Marie joaca perfect rolul lui Britney Spears in ultimul sau videoclip lansat, “2002”. Piesa este creata in colaborare cu Ed Sheeran, Steve Mac și Julia Michaels și este al șaselea single de pe albumul “Speak your mind”. Albumul de debut al artistei este deja in top cinci cele mai hot albume din…

- Anne-Marie joaca perfect rolul lui Britney Spears in ultimul sau videoclip lansat, “2002”. Piesa este creata in colaborare cu Ed Sheeran, Steve Mac și Julia Michaels și este al șaselea single de pe albumul “Speak your mind”. Albumul de debut al artistei este deja in top cinci cele mai hot albume din…

- Turneul lui Childish Gambino se apropie și se pare ca, pe langa surprizele din concerte, artistul ne pregatește și un nou album. Dupa succesul monumental pe care l-a avut cu “Redbone”, Childish Gambino surprinde acum cu “Saturday”, cu un vibe super cool și perfect pentru vara. Pe langa piesa “Saturday”,…

- Dupa participarea din 2017 la X Factor, Alina Mocanu lanseaza prima ei piesa – “Venus”. Muzica și textul sunt compuse de Theea Miculescu, iar piesa este produsa de Zagga și Catalin Tamazlicaru in studioul Nomad Music. “«Venus» este despre o fata, (mai mult sau mai puțin eu), aflata intr-o relație toxica…

- Echipa DeMoga Music are mana buna cand vine vorba de descoperit talentele. Irina Flow, descrisa in 2011, in cadrul unui cunoscut show de talente, ca fiind o “adolescenta incredibila”, a devenit de acum o artista in toata regula lansand primul single din cariera – “Tonight”. Piesa este o combinație de…