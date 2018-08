Stiri pe aceeasi tema

- Un microbuz in care se aflau zece persoane a fost implicat, sambata, intr-un accident rutier in Ciuperceni, judetul Gorj, in urma impactului cu o masina, al carei sofer ar fi facut infarct. Zece oameni au avut nevoie de ingrijiri medicale, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Autoritatile locale au activat Planul rosu de interventie, in urma unui accident rutier care a avut loc, sambata, intre un autoturism si un microbuz, in localitatea Ciuperceni, judetul Gorj, informeaza Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta citat de Agerpres.ro. Potrivit sursei citate, din…

- Un autoturism si un microbuz de transport persoane s-au ciocnit frontal pe DN 67, in localitatea Ciuperceni, judetul Gorj, anunta Infotrafic. Din primele informatii, vinovat de producerea accidentului este soferul autoturismului care a patrunsi pe contrasens, izbindu-se frontal cu microbuzul.…

- Autoritatile din Gorj au activat, sambata, Planul Rosu de Interventie dupa ce un autoturism si un microbuz de transport persoane s-au ciocnit pe DN 67, in localitatea Ciuperceni. Noua persoane au fost ranite, mai multe echipaje de interventie fiind la fata locului.

- Autoritatile din Gorj au activat, sambata, Planul Rosu de Interventie dupa ce un autoturism si un microbuz de transport persoane s-au ciocnit pe DN 67, in localitatea Ciuperceni. Noua persoane au fost ranite, mai multe echipaje de interventie fiind la fata locului.- in curs de actualizare

- Zece persoane au fost ranite miercuri seara intr-un accident in care au fost implicate un autoturism si un microbuz, pe DN 19, in localitatea Ciuperceni, fiind activat planul rosu de interventie, informeaza IGSU. Dintre persoanele ranite, avand diverse traumatisme, sapte erau din microbuz si trei din…

- Noua persoane au fost ranite miercuri seara intr-un accident in care au fost implicate un autoturism si un microbuz, pe DN 19, in localitatea Ciuperceni, fiind activat planul rosu de interventie, informeaza IGSU. Dintre persoanele ranite, avand diverse traumatisme, sapte erau din microbuz si trei din…

- Trei persoane au fost ranite, una fiind in stare grava, in urma unui accident produs duminica dimineata in localitatea Ohaba, judetul Hunedoara, intre un microbuz cu noua pasageri la bord si o masina, transmite corespondentul MEDIAFAX.