Și licitația pentru drumurile naționale din Prahova este in derulare Violeta Stoica Doua licitații de rezultatul carora va depinde modul in care se va circula in urmatoarele trei ierni pe drumurile naționale din județul Prahova, inclusiv pe autostrada A3 București-Ploiești, se afla in diferite stadii de organizare. Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, prin Direcția Regionala de Drumuri și Poduri București, are in derulare procedurile de achiziție a serviciilor de deszapezire pentru drumurile naționale din Prahova (aflate in administrarea Secției Drumuri Naționale Ploiești)…