- Moscova a inceput sa faca planuri concrete pentru a organiza referendumuri de alipire in mai multe orase din parti ocupate in estul Ucrainei, intr-o tentativa de a le atrage mai aproape de Rusia, au declarat oficiali de rang inalt de la Washington, citati de DPA, potrivit Agerpres. Un oficial senior…

- Dronele turcești Bayraktar ii strica atat de mult planurile lui Vladimir Putin in Ucraina, incat Moscova ofera acum o recompensa de 50.000 de ruble (811 euro) pentru fiecare drona distrusa, scrie G4Media. In plus, s-a mai zvonit ca Rusia, cu un program propriu de drone oarecum nesofisticat, ar fi pus…

- Henry Kissinger recomanda Ucrainei si Occidentului sa nu cedeze Rusiei niciun fel de teritoriu ucrainean ocupat in cadrul unor viitoare negocieri de pace destinate sa puna capat conflictului declansat de Moscova. Asta e o rasturnare de situatie, avand in vedere ca, in mai, Kissinger a indemnat Occidentul…

- Statele Unite au anuntat o noua transa de ajutor militar destinat Ucrainei in valoare de 270 milioane de dolari, inclusiv patru noi sisteme de artilerie de precizie Himars, informeaza France Presse. Washingtonul furnizeaza astfel Kievului un total de 20 de unitati din aceste lansatoare de rachete multiple…

- Presedintele belarus Alexandru Lukasenko s-a folosit de un discurs, sambata, pentru a ameninta cu represalii militare pe oricine ii ataca tara, pe masura ce tensiunile legate de razboiul din Ucraina vecina raman ridicate, potrivit dpa si AFP. Vorbind in ajunul sarbatoririi Zilei Independentei a tarii,…

- Sanctiunile occidentale impotriva Moscovei pot fi considerate, in anumite circumstanțe, un act de agresiune si ar putea justifica un razboi, a susținut joi vicepresedintele Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, Dmitri Medvedev, citat de Reuters . ”As vrea sa subliniez inca o data ca, in anumite…

- Presedintele Franței, Emmanuel Macron se declara pregatit sa calatoreasca la Moscova pentru discutii cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, insa in anumite conditii, transmite dpa, potrivit Agerpres . „Cred ca o calatorie in Rusia astazi necesita conditii prealabile, adica gesturi din partea presedintelui…

- ”In timpul discutiei despre situatia din Ucraina, s-a pus accent pe asigurarea unei navigatii sigure in Marea Neagra si Azov si pe eliminarea amenintarii minelor din apele lor”, a transmis Kremlinul cu privire la convorbirea lui Putin cu Erdogan. ”Vladimir Putin a remarcat disponibilitatea partii ruse…