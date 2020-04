Stiri pe aceeasi tema

- Purtarea mastilor de protectie va fi obligatorie in toate spatiile publice incepand de marti, potrivit unei decizii luate, luni, de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Bacau. Potrivit Prefecturii Bacau, se pot folosi esarfe, masti din panza sau orice alte tipuri de protectie care sa…

- Primarul municipiului Focsani, Cristi Misaila (PSD), a solicitat prefectului judetului Vrancea, Gheorghita Berbece, luni, prin intermediul unei scrisori deschise, sa impuna purtarea obligatorie a mastilor de protectie in spatiile publice, institutii si spatii comerciale, potrivit Agerpres."Va…

- Locuitorii din Suceava și din cele opt localitați aflate in carantina vor fi obligați sa-și acopere nasul și gura cu maști de protecție sau cu orice alte mijloace vestimentare. Comitetului Județean pentru Situații de Urgența a decis ca cei care nu vor avea aceste mijloacele de protecție minimale nu…

- Inca doua județe din Romania ii obliga pe localnici sa iși acopere nasul și gura cand ies din casa. Astfel, ieșenii vor trebui sa iși acopere gura și nasul cand sunt in mijloacele de transport in comun sau in magazine, farmacii sau in instituții publice. In Maramureș, masura va fi aplicata in spații…

- Președintele Consiliului Județean Maramureș și vicepreședinte al Comitetului Județean de Situații de Urgența, a anunțat noi masuri in privința prevenirii raspandirii coronavirusului in Maramureș. „Pentru prevenirea raspandirea bolii COVID-19 in Maramureș, in calitate de președinte al Consiliului Județean…

- Cetațenii din județul Vaslui vor putea ieși din casa numai daca poarta masca de protecție pe fața. Decizia a fost luata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta și va intra in vigoare din 6 aprilie.Cetatenii din judetul Vaslui vor avea obligativitatea sa iasa din case doar daca vor avea nasul…

- Locuitorii din Galați vor fi obligați de luni sa poarte masca de protecție, ori sa-și acopere nasul și gura cu ceva atunci cand intra in magazine, piețe, instituții publice, farmacii ori alte locuri unde sunt și alte persoane de la care ar putea contracta virusul ori carora l-ar putea transmite in situația…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) a decis, vineri seara, ca se impune purtarea mijloacelor de protectie a gurii si a nasului in spatiile publice de catre totii cetatenii din judet, se arata intr-o informare transmisa de Prefectura Galati.Potrivit sursei citate, decizia intra in vigoare…