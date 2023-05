Noua lege a educației limitează înscrierea în clasa pregătitoare a copiilor de 6 ani, nu mai mici Noua lege a educației spune ca pot fi inscriși in clasa pregatitoare doar copiii care implinesc 6 ani pana la finalul anului calendaristic in care se face inscrierea. Inainte se permitea ca aceștia sa implineasca 6 ani pana la finalul lui martie anul urmator. Practic, s-a ridicat baremul de varsta. Potrivit libertatea.ro, un tata, care deja se judeca pe aceasta tema cu Ministerul Educației, cere ca inscrierea la școala sa nu mai fie condiționata de varsta copilului. Este vorba despre Catalin Francu, fondatorul Dexonline. Acesta spune ca noua lege e și mai restrictiva in raport cu varsta, copilul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

