- Paracetamol. Da, asta vor primi angajații de la Vatican, in locul tradiționalului pachet de Craciun. Adios panettone și șampanie. Cei 4.000 de angajați vor primi fiecare cate 5 cutii de medicamente impotriva racelii. Se spune ca angajații ar fi fost mulțumiți de ideea Papei. Presa din Italia spune ca…

- Ziariștii argentinieni susțin ca fostul mare jucator de fotbal, Diego Maradona, a incetat din viața din cauza unui stop cardiac. Diego Armando Maradona avea 60 de ani și suferise o intervenție chirurgicala pe creier și conform jurnalistilor din America de Sud, el a fost luat cu ambulanța de la locuința…

- Actrița care a interpretat rolul lui Sue Ellen in Dallas a anunțat ca i-a murit fiul. Linda Gray, pe numele ei adevarat, traiește o adevarata drama dupa ce fiul sau in varsta de 54 de ani a decedat. Sue Ellen din Dallas este in doliu. Fiul ei in varsta de 54 de ani a decedat. […] The post A anunțat…

- Cea mai varstnica persoana din Iran, un kurd, a decedat la varsta de 138 de ani, potrivit documentelor sale de identitate și agentiei oficiale iraniene de presa Irna. Ahmad Soufi a murit miercuri la Saqqez, in provincia Kurdistan, situata in vestul Iranului. Presa locala precizeaza ca barbatul ”a murit…

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov, in varsta de 70 de ani, a intrat in carantina dupa ce a intrat in contact cu o persoana infectata cu SARS-CoV-2, a relatat marti agentia de presa RIA Novosti, preluata de Reuters, potrivit Agerpres.Vizitele ministrului rus si intalnirile planificate anterior…

- Hai sa fim sinceri: Harry Styles a unul din artiștii tinerei generații care face o muzica extrem de buna. Ne demonstreaza de fiecare data, cu fiecare single, faptul ca e din ce in ce mai bun. Ca vinul, cum s-ar spune. De data aceasta Harry Styles a lansat „Golden”, cu un videoclip filmat in Italia,...…

- Imaginile care spun tot. Florin Ristei, juratul de la X Factor, are o noua iubita?! Iata cu cine a fost vazut, de curand, indragitul cantaret! „Pantera”, noua iubita a lui Florin Ristei? Despre relatiile de iubire ale lui Florin Ristei nu s-au stiut niciodata prea multe detalii. Presa de scandal a aflat,…