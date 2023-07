Noua forță a Europei! Germania nu mai este cea mai mare putere economică din Occident. Cine i-a luat locul O noua forța conduce Europa din punct de vedere economic. A inlocuit Germania, iar acum nu se poate plange deloc. Germania a fost multa vreme principalul motor economic al Europei, dar acesta s-a gripat, iar țara ajunge in zona nisipurilor mișcatoare ale recesiunii. Din spate a venit puternic Franța, care a detronat Germania și este cea mai mare economie a Europei. In timp ce Germania se confrunta cu serioase dificultați economice, iar economia se afla in recesiune, Franța a crescut spectaculos. Agenția de statistica Insee a anunțat, vineri, ca, impulsionat de o creștere a exporturilor, PIB-ul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oficialul guvernamental a adaugat ca aceasta va fi singura crestere a preturilor pana in februarie 2024. Cresterea de 10% este mult mai mica decat cea propusa de Comisia de Reglementare a Energiei (CRE) din Franta, care, pe baza preturilor actuale de piata, a recomandat o crestere de 74,5%. ”Suntem…

- Amploarea activitațiilor CIA in Ucraina pare o necunoscuta, deși evident ca sprijina eforturile SUA impotriva Rusiei. Cu toate acestea, unul dintre cele mai mari secrete ale razboiului din Ucraina este cat de multe lucruri nu știe CIA. Agenția este la fel de nesigura cu privire la gandirea și intențiile…

- Forțele ucrainene inainteaza decisiv pe flancul sudic al orașului Bahmut, confirma ministrul adjunct al Apararii, Hanna Maliar. Situația pe flancul nordic ramane neschimbata, conform declarației sale pe Telegram. Atenția recenta se concentreaza asupra satului Klisciivka, situat in sudul Bahmutului.STIRIPESURSE.RO…

- Preturile scazute ale gazelor naturale au redus asteptarile pentru veniturile Gazprom, pe care gigantul energetic controlat de Kremlin le genereaza din vanzarile catre Europa, potrivit analistilor si calculelor Reuters, informeaza News.ro.Scaderea veniturilor din exporturi ar putea agrava deficitul…

- Rusia nu va informa SUA despre numarul de focoase nucleare rusesti care stationeaza pe teritoriul Belarus si nici despre testele cu noua sa torpila Poseidon, cu capacitate nucleara, a declarat vineri ministrul adjunct de exerne rus Serghei Riabkov, citat de agentia de stiri Interfax, potrivit Agerpres…

- Explozia barajului din Ucraina a umflat prețurile mondiale la grau și porumbPrețul graului și al porumbului a crescut marți dimineața, dupa ce distrugerea barajului din Ucraina a starnit ingrijorare cu privire la aprovizionarea cu alimente la nivel mondial, anunța Mediafax. CITESTE SI Zelenski…

- Ucraina si aliatii sai intentioneaza sa organizeze un summit al liderilor de rang global care ar exclude Rusia, in scopul mobilizarii sustinerii pentru conditiile Kievului de oprire a razboiului, scrie The Wall Street Journal, citat de Mediafax.Planurile unei astfel de reuniuni, aflate in stadiul…

- Președintele ucrainean Volodymyr Zelenski a vizitat duminica (21 mai) Memorialul Pacii de la Hiroshima, dupa o serie de intalniri cu Grupul celor Șapte și cu alți lideri. Insoțit de premierul japonez Fumio Kishida, acesta a adus un omagiu victimelor bombei atomice și a depus flori la memorial. Prezența…