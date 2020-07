Noua escrocherie de pe pe internet: Serbia a arestat un grup internațional care a deturnat 70 de milioane de dolari Politia sarba a anuntat vineri arestarea unui grup international suspectat ca a deturnat peste 70 de milioane de dolari creand false fonduri de investitii pe internet, la finalul unei anchete efectuate impreuna cu politia federala americana, relateaza AFP. Unsprezece cetateni din Serbia, Muntenegru, Australia si Filipine au fost arestati in Serbia, fiind suspectati ca au "creat, organizat si promovat" 16 platforme false de investitii, scrie agerpres.ro. Citește și: Cristoiu: ‘Este clar ca se țintește scaunul dlui Cercel. Deja a aparut un concurent și trebuie neaparat sa plece’ … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

