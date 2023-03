Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți parinți din Targoviște au organizat un protest la Școala Coresi Targoviște din cauza problemelor provocate de „copilul teroare”. Elevul a lovit un coleg, iar anul trecut a alergat alt elev cu o foarfeca și este cunoscut din cauza problemelor disciplinare pe care le are fața de toata lumea.Situație…

- In urma simularii examenelor naționale cu subiecte județene, 59,61% dintre elevii de clasa a VIII-a au demonstrat ca pot promova Evaluarea Naționala, iar la liceu procentul de promovare a examenului de Bacalaureat a fost de 35,91%. Nu au fost medii de 10. Cea mai mare medie la simularea Evaluarii Naționale…

- Primul cutremur s-a produs la 104km NV de Craiova, 107km SV de Sibiu, 139km V de Pitesti, 165km SE de Timisoara, 184km SE de Arad, 184km S de Cluj-Napoca, 201km V de Brasov, 214km E de Belgrade, 218km E de Zemun, 224km NE de Nis.Seismul a avut loc la o adancime de 8.7 kilometri și a avut o magnitudine…

- Polițiștii au efectuat, astazi, peste 80 de percheziții pentru investigarea unor infracțiuni din domeniul silvic și a criminalitații informatice. Perchezițiile sunt efectuate de polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Suceava , in colaborare cu polițiști din cadrul brigazilor de…

- Amelia Milcu este clasa a XII-a la Colegiul Național ”Frații Buzești” din Craiova și este singura eleva din Dolj calificata la Olimpiada Naționala de Chimie. Amelia este pasionata de chimie inca din perioada gimnaziului și are in portofoliu mai multe premii. Amelia studiaza la specializarea matematica-informatica-intensiv…

- Inceputul anului a debutat cu interes pentru achiziționarea de locuințe, romanii vizualizand cu 59% mai multe pagini cu anunțuri imobiliare in ianuarie decat in luna trecuta, conform celor mai recente date de pe Storia.ro – platforma de imobiliare cu cele mai multe anunțuri. In același timp, numarul…

- Elevii ciclului primar de la Liceul Teoretic ”Henri Coanda” vor participa, vineri, 10 februarie, la concursul județean Caravana cuvintelor.„Caravana cuvintelor” este un concept educațional care are ca obiectiv general promovarea ideilor de competiție și performanța a studiului la disciplinele prevazute…

- Elevii din ultimul an de liceu dar si elevii de clasa a VIII-a au sustinut, ieri, simularea probei scrise la Limba si literatura din cadrul Bacalaureatului si a Evaluarii Nationale. Subiectele au fost elaborate de Inspectoratul Scolar Judetean Dolj. Pentru liceeni, varianta pregatita nu a fost tocmai…