Casa de moda franceza Chanel și-a prezentat noua colecție de croaziera intr-o locație spectaculoasa, centrul de arta digitala „Carrieres de Lumieres”. Designerul Virginie Viard, noul director artistic Chanel, a pus accentul pe tonurile de alb și negru in noua colecție de croaziera 2021/2022 cu tenta punk. Zidurile de calcar din fundal au scos in evidența ținutele care amintesc de stilul anilor ’60, accesorizate cu franjuri, margele și paiete. Nu au lipsit nici jacheta de tweed, costumul și pantofii in doua nuanțe. Cele cateva nuanțe pastelate au dat un farmec aparte colecției. „Simplitatea, acuratețea,…