- A inceput numaratoarea inversa pentru tranziția de putere la Casa Alba. Peste 5 zile, Donald Trump ii va preda Biroul Oval lui Joe Biden, care iși va incepe oficial mandatul de președinte al Statelor Unite, pe fondul unei divizari extreme in societatea americana.

- Mii de sustinatori ai lui Donald Trump s-au adunat miercuri la Washington pentru a contesta alegerile din 3 noiembrie, in conditiile in care Congresul s-a intrunit pentru a valida rezultatul acestora si a-l confirma pe democratul Joe Biden drept noul presedinte al Statelor Unite. Trump a reiterat ca…

- Colegiul Electoral Federal a confirmat, luni seara, alegerea lui Joseph Biden, candidatului Partidului Democrat, in functia de presedinte al Statelor Unite. Citește și: Jocul majoritatilor in Parlament: Combinatiile in care ar putea guverna PNL sau PSD/ Modificarea Constitutiei, doar cu voia…

- Donald Trump a fost surprins in timp ce poza alaturi de o mireasa și domnișoarele sale de onoare. Acesta tocmai ce coborase din caruciorul de golf și se afla in drum spre casa clubului. Trump a zambit și nu a fost intrebat de rezultatul alegerilor, deși toate televiziunile il anunțau caștigator pe…

- Candidatul democrat Joe Biden va caștiga alegerile din Statele Unite și va devenit al 46-lea președinte al țarii, conform predicțiilor CNN. Joe Biden a ajuns la 273 de voturi dupa ce a obținut victoria in statul Pennsylvania, conform CNN. Joe Biden a caștigat statul Pennsylvania cu o diferența de aproximativ…

- Ghița Mureșan (49 de ani), singurul baschetbalist roman care a evoluat in NBA, afirma ca a votat cu Joe Biden in cursa pentru președinția Statelor Unite ale Americii. Vezi AICI desfașurarea LIVE a ostilitaților in cursa pentru Biroul Oval, dintre Biden și Trump Ghița Mureșan are dubla cetațenie, romana…

- Donald Trump avea 70 de ani in ianuarie 2017, cand si-a preluat mandatul, devenind cel mai in varsta presedinte din istoria Statelor Unite, relateaza DPA, care face o trecere in revista a celor mai batrani lideri de la Casa Alba, potrivit AGERPRES.Insa daca Joe Biden va castiga alegerile de…

