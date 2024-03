Noua ”casă” a repatriatului Cherecheș: o cameră de 19 mp Catalin Chereches, fost primar al municipiului Baia Mare, a fost adus, ieri in Romania iar azi a fost transferat la Penitenciarul Rahova. Catalin Chereches a fost transferat miercuri la Penitenciarul Rahova , unde va sta in carantina pentru o perioada de 21 de zile. Potrivit Administratiei Nationale a Penitenciarelor, Chereches va fi cazat alaturi de maxim alte doua persoane intr-o camera cu o suprafata de aproximativ 19 metri patrati. Catalin Chereches a revenit in Romania marti seara , fiind adus sub escorta și transportat direct la Penitenciarul Arad, unde a fost plasat in carantina impreuna… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

