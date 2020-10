Stiri pe aceeasi tema

- Franta trebuie sa „atace separatismul islamist”, un „proiect constient” care vizeaza sa „creeze o ordine paralela si sa nege Republica”, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron într-un discurs rostit la Mureaux, o suburbie sensibila din regiunea…

- Alegatorii din Noua Caledonie vor decide, duminica, daca raman legati de Franta ori urmeaza calea independentei. Este al doilea referendum organizat in mai putin de doi ani in teritoriul francez din Oceanul Pacific, relateaza presa internationala.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat duminica un nou termen de 4-6 saptamani acordat liderilor din Liban pentru implementarea unui plan propus de Franta pentru a scoate tara de pe marginea haosului, dar a exclus deocamdata impunerea de sanctiuni impotriva acestora, transmite Reuters, conform…

- Sefii statului si Guvernului francez Emmanuel Macron si Jean Castex i-au adus un omagiu sambata, la exact un an de la decesul acestuia, fostului presedinte al Republicii Jacques Chirac, relateaza BFMTV, potrivit news.ro.”Nu-i vom uita niciodata luptele si ceea ce a facut pentru Franta””, scrie…

- Ministerul apararii din Franta, ca reprezentant al guvernului de la Paris, a facut plangere penala impotriva unui ofiter francez de la o baza NATO din Italia, suspectat ca a transmis documente ultrasensibile serviciilor secrete ruse, informeaza AFP. Ministrul Florence Parly a confirmat…

- Clasa politica franceza, pâna la președintele Republicii, a condamnat sâmbata în mod unanim o revista ultraconservatoare care a portretizat o membra de culoare a stângii radicale ca pe o sclava, denunțând un articol drept ”inacceptabil” și ”o apologie…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, il va primi vineri in audienta pe ministrul chinez de externe, Wang Yi, care efectueaza in aceasta saptamana un turneu in Europa in contextul puternicelor tensiuni dintre Beijing si Washington, a facut cunoscut miercuri presedintia Frantei, scrie AFP, potrvit…

- Emmanuel Macron (42 ani) si Brigitte (67 ani) mergeau tinandu-se de mana prin parc, la sfarsitul paradei de Ziua Frantei. "Bestia neagra este incredibila ", a spus unul dintre protestatari, ialții au huiduit și au injurat fara menajamente, iar scena tulburatoare a fost transmisa in direct pe social…