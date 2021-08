Noua armă a hackerilor FIN8: Sardonic fură date de card Este noua amenințare informatica folosita de gruparea internaționala FIN8 pentru a sustrage date de card din sectoarele comerțului electronic, HoReCa și bancar, avertizeaza compania Bitdefender. Aparitia noii amenintari este inca o confirmare a faptului ca gruparea FIN8 a revenit puternic in activitate cu un arsenal nou, dupa mai bine de un an si jumatate de […] The post Noua arma a hackerilor FIN8: Sardonic fura date de card first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

