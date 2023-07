Un nou miting national al angajaților din Sanatate va avea loc miercuri, incepand cu ora 11:00, in Piata Victoriei din Bucuresti, anunța Federatia „Solidaritatea Sanitara”. La protest sunt asteptati sa participe peste 5.000 de angajati din Sanatate. ”Continuand seria protestelor declanșate in urma cu doua luni, Federația „Solidaritatea Sanitara” anunța desfașurarea unui nou Miting național al lucratorilor din Sanatate pentru miercuri, 12 iulie 2023, incepand cu ora 11:00, in Piața Victoriei din București. La protest sunt așteptați sa participe peste 5.000 de angajați din Sanatate, care se vor…