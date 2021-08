Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 93% din cei 90 de pacienti cu COVID tratati in mai multe spitale din Grecia cu un nou medicament dezvoltat de o echipa de la Centrul Medical Sourasky din Tel Aviv au fost externati in cinci zile sau mai putin, scrie The Jerusalem Post. Studiul de faza a 2-a a confirmat rezultatele fazei…

- Israelul va deveni prima țara din lume care va testa un vaccin anti-Covid administrat pe cale orala, informeaza The Jerusalem Post. Firma Oravax Medical se pregatește sa inceapa studiile clinice ale vaccinului la Centrul Medical Sourasky din Tel Aviv, dupa ce a primit aprobarea protocolului sau de studiu…

- Guvernul conservator al Greciei a deschis ușa pentru impunerea vaccinarii anti-Covid obligatorii dupa ce a permis ministerului sanatații sa extinda lista categoriilor profesionale care pot fi vizate de masura, informeaza Euractiv . Noile puteri acordate ministerului sanatații au fost introduse in ultimul…

- Grecia are in plan sa transforme insulele tarii in „zone libere de Covid”, in timp ce Mykonos, „insula petrecerilor”, se pregateste sa primeasca din nou turisti. La doua saptamani dupa ce Grecia si-a deschis oficial sezonul turistic, este liniste peste tot, informeaza CNN . La barurile aflate pe plaja,…