Pe 26 martie este Ziua Serviciului Român de Informații

Pe 26 martie este Ziua Serviciului Român de Informații, prin Decretul Consiliului Provizoriu de Uniune Națională din 26 martie 1990 a fost înființat The post Pe 26 martie este Ziua Serviciului Român de Informații first appeared on Partener TV . [citeste mai departe]