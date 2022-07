Stiri pe aceeasi tema

- Au fost afisate rezultatele la examenul national de Definitivat. In Dolj, procentul de promovare este de 67,09%. Unul dintre candidati a promovat examenul cu media de 10. „Dintre cei 158 de candidati care au participat la examenul de Definitivat, note intre 7 si 10 au obtinut 108 candidati, ceea ce…

- Rata notelor mai mari sau egale cu 7 la examenul de titularizare a crescut, dupa solutionarea contestatiilor, de la 48,68% la 50,73%, anunta Ministerul Educatiei. „Rezultatele inregistrate la proba scrisa din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din invatamantul preuniversitar…

- Ministerul Educatiei a publicat, ieri, rezultatele initiale ale concursului national de titularizare. In Dolj, din cei 661 de candidati prezenti in salile de examen, patru au promovat examenul scris cu nota 10. Potrivit inspectorului scolar general adjunct, Irina Broscaru, doar unul din cei patru candidati…

- Aproape jumatate din candidații la titularizare au obținut note peste șapte Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu. Foto: gov.ro. Aproape jumatate dintre candidatii care s-au prezentat anul acesta la examenul de titularizare în învatamântul preuniversitar au…

- Procentul mediilor de peste 5 de la Evaluarea Naționala (EN) a crescut mai puțin dupa contestații, in acest an, dar tot au existat 17 note modificate cu peste doua puncte. Potrivit datelor prezentate de ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, au existat mai multe situatii in care notele au fost schimbate…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat rezultatele finale de la Evaluarea Nationala 2022, dupa rezolvarea contestatiilor. Acestea au fost in numar foarte mare, iar dupa rezolvarea lor a crescut ponderea celor cu media 10, precum si numarul total de note peste 5, de la 82,3% la 82,4%. Sorin Cimpeanu…

- Ministerul Educatiei a publicat, ieri, primele rezultate ale examenului de bacalaureat. Potrivit inspectorului scolar general Daniel Ion, in Dolj, in aceasta sesiune procentul de promovare a crescut cu 10% fata de anul trecut. Sapte absolventi au promovat examenul cu media 10, fata de anul trecut cand…

- 21.856 de elevi din cei 148.494 care s-au prezentat la Evaluarea Națonala 2022 au depus constetații la rezultatele publicate pe 23 iunie, potrivit unor surse din Ministerul Educației citate de Edupedu . Notele finale, dupa rezolvarea contestațiilor, vor fi publicate pe 30 iunie. Este cel mai mare numar…