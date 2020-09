Norvegia raportează primul deficit public din ultimii 25 de ani Norvegia, cel mai mare producator de petrol din Europa de Vest, a raportat primul deficit public din ultimii 25 de ani, scrie Mediafax. Declinul a ajuns în T2 la 8 miliarde de euro, dupa ce autoritatile înregistrasera în primele trei luni ale anului un surplus de 2 miliarde de euro.



Tara scandinava spune ca rezultatele se datoreaza în mare parte dividendelor scazute si veniturilor tot mai mici din petrol si taxe. Între timp, cheltuielile au crescut în ideea de a atenua efectele economice ale pandemiei, fiind alimentate de beneficiile mari de somaj.



&"Sectorul…

Sursa articol: hotnews.ro

