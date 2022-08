Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a fost depașita de o alta țara europeana in rolul de principal furnizor de gaze naturale al Europei, relateaza Reuters . Norvegia este acum cel mai mare furnizor de gaze al Europei, potrivit datelor furnizate de Refinitiv Eikon, depașind țara condusa de președintele Vladimir Putin dupa ce aceasta…

- Rusia a fost depasita de o alta tara europeana in rolul de principal furnizor de gaze naturale al Europei, relateaza Reuters. Norvegia este acum cel mai mare furnizor de gaze al Europei, potrivit datelor furnizate de Refinitiv Eikon, depasind tara condusa de presedintele Vladimir Putin dupa ce aceasta…

- Prețul energiei pe piața spot a ajuns la un nou record in Romania, de 2.709 de lei, respectiv 554 euro, pe MWh pentru electricitatea livrata azi și maine, scrie Economica.net . Precedentul record a fost inregistrat in data de 8 martie 2022, cand energia se tranzacționa la 2.673 lei pe MWh. Creșterea…

- Pretul petrolului Brent cu livrare in septembrie, ale carui contracte expirp vineri, a urcat cu 3,29 dolari, sau cu 3,1%, la 110,43 dolari pe baril, dupa ce a atins cel mai ridicat nivel din 5 iulie. Contractul mai activ, aferent lunii octombrie, a avansat cu 4,42 dolari, la 106,25 dolari pe baril.…

- Pretul petrolului a scazut marti, afectat de ingrijorarile cu privire la incetinirea economiei mondiale, chiar daca noi perturbari pe partea de aprovizionare fac ca situatia pe piata sa ramana una tensionata, transmite Reuters. In jurul orei 13:15 GMT, cotatiile futures la titeiul american erau in scadere…

- Norvegia va trimite in UE mai multe gaze naturale, potrivit unui acord incheiat joi, 23 iunie. Anuntul vine in contextul in care aproape jumatate dintre statele membre se confrunta cu o reducere a livrarilor de gaze rusesti, informeaza Reuters. Frans Timmermans, vicepresedintele executiv pentru Pactul…

- Pretul petrolului a continuat sa scada joi, inregistrand un declin de peste 2%, deoarece investitorii isi recalibreaza evaluarile privind riscul recesiunii si cererea de combustibil, in urma majorarii dobanzilor in economiile avansate, transmite Reuters. Citește și: Jandarmii argeșeni, prezenți la evenimentele…

- Pretul petrolului Brent a urcat luni la peste 121 de dolari pe baril, atingand un maxim al ultimelor doua luni, deoarece China a relaxat restrictiile legate de Covid-19, iar traderii au estimat, așa cum s-a și intamplat, ca Uniunea Europeana va ajunge in cele din urma la un acord pentru a interzice…