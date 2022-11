Norvegia își păstrează titlul european după o finală fantastică cu Danemarca Norvegia e marea caștigatoare a Campionatului European de handbal feminin. Conduse tot meciul de Danemarca, norvegiencele au revenit in ultimele minute și s-au impus dramatic, scor 27-25, aparandu-și astfel trofeul cucerit in urma cu doi ani. Danezele, care invinsesera Norvegia și in faza grupelor, au dominat partida timp de 50 de minute, insa norvegicencele au gasit resurse incredibile pentru a intoarce in favoarea lor soarta finalei. Prima repriza i-a aparținut in totalitate Danemarcei, care s-a aflat in permanența la conducerea partidei. Avantajul a persistat și in prima parte a reprizei secunde,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

