- Zece persoane au fost ranite, dintre care una grav, si 21 raman date disparute dupa ce o alunecare de teren produsa in sudul Norvegiei a avariat peste 12 cladiri in primele orele ale zilei de miercuri, a informat politia locala, potrivit Reuters, anunța AGERPRES. Alunecarea de teren s-a produs…

- Alunecarea de teren a lovit orașul Ask din sud-estul Norvegiei. Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate și 10 persoane ranite, dintre care una critica, potrivit Deutsche Welle.''Sunt multe case in regiunea afectata'', a declarat Roger Pettersen, conducatorul actiunii de interventie a politiei.Pettersen…

- Doua persoane au decedat si 13 au fost date disparute in urma unei alunecari de teren care a avut loc intr-o tabara de cautatori de aur din centrul Papua Noua Guinee dupa precipitatii intense, au anuntat miercuri responsabili locali, informeaza AFP, potrivit AGERPRES. Corpul de Control al…

- Peste 150 de persoane au fost evacuate si cel putin cinci ranite dupa ce o alunecare masiva de teren si noroi s-a produs miercuri dimineata in localitatea Ask, din sudul Norvegiei, avariind mai multe cladiri, au precizat politia si presa locala, potrivit DPA, informeaza AGERPRES. ''Sunt multe…

- Cel putin sapte persoane si-au pierdut viata in Columbia in urma unei alunecari de teren care a lovit un spatiu comercial din Puerto Valdivia, in nord-vestul tarii, a precizat luni autoritatea pentru managementul riscului din regiunea Antioquia, potrivit DPA. Noua oameni au fost raniti…