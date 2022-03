Stiri pe aceeasi tema

- ”Incepand de astazi si pana pe 26 aprilie 2022, autoritatile locale sunt asteptate sa depuna cereri de finantare, prin Programul National de Investitii “Anghel Saligny”, pentru proiecte care vizeaza sisteme de distributie a gazelor naturale, inclusiv a bransamentelor, precum si a racordului la sistemul…

- Apicultorii vor avea la dispoziție, in acest an, fonduri de aproape 60,2 milioane de lei, in creștere ușoara fața de suma alocata, anul trecut. De altfel, și valoarea totala a Programului National Apicol (PNA) 2020-2022 se va mari de la 169,62 milioane de lei, de la 168,63 milioane lei, contributia…

- Fermierii pot depune cererile de plata pentru Masura privind bunastarea animalelor, porcine si pasari, in perioada 15 - 28 februarie 2022, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Cererea de plata poate fi completata online cu posibilitatea de a fi semnata electronic, potrivit…

- George Sava, fost prefect al județului Buzau și secretar – general adjunct la Ministerul Agriculturii pe vremea ministrului Petre Daea, a fost numit director general al Agenției Domeniilor Statului (ADS) prin ordin de ministru. De altfel, ministrul Agriculturii Adrian Chesnoiu, anunțase recent ca a…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale prin Autoritatea Fitosanitara anunța ca, incepand cu data de 10 ianuarie 2022, va desfașura cursuri de instuire inițiala a utilizatorilor profesioniști, privind sistemul de instruire și certificare in scopul utilizarii durabile a produselor de protecție…

- Incepand din primavara anului viitor, curtea Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) va fi pusa la dispoziția producatorilor romani in weekend pentru a putea sa-și vanda marfa, susține ministrul Agriculturii Adrian Chesnoiu. Modelul vine de la Olt, de unde de altfel se trage și ministrul,…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, prin Reprezentanța Permanenta a Romaniei pe langa Uniunea Europeana, informeaza ca s-a ajuns la un acord politic, in dimineața zilei de marți 14 decembrie, pentru stabilirea cotelor de pescuit ale Uniunii Europene. Astfel, in cadrul Propunerii de Regulament…