- Comisia Europeana propune extinderea Cardului European de Dizabilitate la toate statele UE, care ar permite deținatorilor sai sa certifice handicapul de care sufera și in strainatate. Pierre Gyselinck este unul dintre primii cetațeni care dețin Cardul european pentru persoane cu handicap, un document…

- ”Ieri, 5 iulie, Comisia a propus norme pentru a responsabiliza producatorii pentru intregul ciclu de viata al produselor textile si pentru a sprijini gestionarea durabila a deseurilor textile in intreaga UE. Aceasta initiativa va accelera dezvoltarea sectorului colectarii separate, sortarii, reutilizarii…

- Cel mai recent bilant al Uniunii Europene privind starea democratiei arata ca nu a existat in ultimul an o deteriorare semnificativa in blocul celor 27 de tari membre in domenii precum libertatea presei, instantele de judecata si combaterea coruptiei, a declarat miercuri vicepresedinta Comisiei Europene,…

- Comisia Europeana a publicat cea de a patra ediție a raportului anual privind statul de drept , ținand seama de situația statului de drept din fiecare stat membru. Deși exista in continuare preocupari legate de statul de drept in unele state membre ale UE, raportul a devenit un factor-cheie al schimbarii…

- ​Comisia Europeana vrea sa impuna statelor membre ca, pana in 2030, sa reduca risipa de alimente cu 10% in sectorul prelucrarii si al productiei si cu 30% (per cap de locuitor) la nivelul comertului cu amanuntul si al consumului considerate impreuna (restaurante, servicii alimentare si gospodarii),…

- Comisia Europeana a publicat miercuri cel de-al patrulea sau raport privind statul de drept in fiecare dintre tarile membre, indicand ca 65% dintre recomandarile facute anul trecut au fost satisfacute integral sau partial. Raportul vizeaza patru piloni: sistemele naționale de justiție, cadrele anticorupție,…

- Cele 27 de state membre UE incearca sa ajunga la o pozitie comuna cu privire la reformele preconizate pentru organizarea pietei energiei electrice a UE, insa o serie de tari importante precum Germania si Franta nu reusesc sa cada de acord asupra unor elemente precum regulile care ar urma sa se aplice…

