Nordis Group anunţă începerea livrărilor pentru apartamentele rezidenţiale Nordis Mamaia Construit pe o suprafata de peste 43.000 de metri patrati, situat intre mare si lac, la doar 50 de metri de plaja, Nordis Mamaia cuprinde cladiri rezidentiale si cel mai mare hotel de pe litoral, care urmeaza sa fie inaugurat in acest an, afirma compania. ”Cu o valoare de piata de peste 400.000.000 Euro, la finalizarea intregului proiect, ansamblul va fi cea mai mare dezvoltare mixta din Romania, ce insumeaza 250.000 metri patrati construiti. Proprietarii apartamentelor rezidentiale vor avea acces la servicii premium, precum room service, concierge, valet parking, dar mai ales acces facilitati… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

