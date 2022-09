Stiri pe aceeasi tema

- Fosta concurenta de la Chefi la cuțite, Roxana Blenche, iși incanta fanii de pe Instagram cu una dintre cele mai ravnite rețete, care o sa-ți transforme gustul ciorbelor tale. Este vorba despre borșul de curcan și o sa iți aratam ce trucuri folosește, pentru a obține gustul care te intoarce inapoi in…

- Claudia Radu este una dintre concurentele de la Chefi la Cuțite - sezonul opt, iar aceasta a reușit sa ajunga la inimile publicului pe tot parcursul competiției. Claudia Radu a avut ambiție sa-și schimbe viața radical, motiv pentru care fosta concurenta de la Chefi la Cuțite a slabit 43 kilograme.

- Andrada, fosta concurenta din sezonul 4 Mireasa, i-a transmis un mesaj de-a dreptul neașteptat soacrei sale pe rețelele sociale cu prilejul aniversarii sale. Iata cum se ințelege tanara cu mama lui Victor.

- Andreea și Radu de la Mireasa urmeaza sa devina parinți. Cei doi au facut anunțul in urma cu aproximativ o luna, iar acum fosta concurenta s-a pozat pentru a le aratat tuturor burtica ei de graviduța.

- Un nou sezon al emisiunii „Splash! Vedete la apa” va incepe in curand la Antena 1. Zeci de personalitați, care activeaza in domenii cu totul și cu totul diferite, vor fi provocate de antrenorii competitiei sa isi demonstreze abilitatile in ceea ce privesc sariturile in apa, dar, mai ales, vor incerca…

- Doamna Dana, Leo și Anda au primit vizita lui Ruxi, sora concurentului, a venit in platoul Mireasa Capriciile Iubirii dupa un timp indelungat. Concurenții nu au mai primit un semn de la familie de ceva vreme.