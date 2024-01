Stiri pe aceeasi tema

- "Oppenheimer", de Christopher Nolan, conduce detasat in topul nominalizarilor la premiile BAFTA pentru film din acest an, cu un total de 13 selectii, scrie BBC.Printre acestea se numara si unul pentru Cillian Murphy, care il interpreteaza pe J. Robert Oppenheimer, fizicianul teoretician, parintele…

- Filmul biografic "Oppenheimer", de Christopher Nolan, a cucerit duminica opt premii la Critics Choice Awards. "Barbie" a urmat cu sase victorii, inclusiv pentru "cea mai buna comedie" si "cel mai bun cantec" ("I'm Just Ken"). Regizarea franceza a filmului "Anatomie d'une chute" a fost de asemenea premiata,…

- “Oppenheimer” a fost desemnat cel mai bun film la Globurile de Aur, decernate duminica la Los Angeles. Christopher Nolan a fost recunoscut cel mai bun regizor pentru aceasta productie a Universal Pictures, Cillian Murphy si Robert Downey Jr. au primit trofeele pentru rolurile de interpretare in lungmetraj.…

- Povestea savantului J. Robert Oppenheimer si a rolului sau in constructia primei bombe atomice a primit Globul de Aur la categoria cel mai bun film-drama, in cadrul celei de-a 81-a gale a premiilor Globurile de Aur, desfasurata la Beverly Hills. Potrivit tvrinfo.ro , filmul „Oppenheimer”, in regia lui…

- “Oppenheimer” a fost desemnat cel mai bun film la Globurile de Aur 2024, decernate duminica la Beverly Hills. Christopher Nolan a fost recunoscut cel mai bun regizor pentru aceasta productie, iar Cillian Murphy si Robert Downey Jr. au primit trofeele pentru rolurile de interpretare in lungmetraj.

- “Oppenheimer” a fost desemnat cel mai bun film la Globurile de Aur, decernate, duminica, la Los Angeles. Christopher Nolan a fost recunoscut cel mai bun regizor pentru aceasta productie a Universal Pictures, Cillian Murphy si Robert Downey Jr., au primit trofeele pentru rolurile de interpretare in lungmetraj.…

- Povestea savantului J. Robert Oppenheimer si a rolului sau in constructia primei bombe atomice a primit Globul de Aur la categoria cel mai bun film drama, in cadrul celei de a 81 a gale a premiilor Globurile de Aur, desfasurata la Beverly Hills, conform contului de X fost Twitter al evenimentului, informeaza…

- Povestea savantului J. Robert Oppenheimer si a rolului sau in constructia primei bombe atomice a primit Globul de Aur la categoria cel mai bun film-drama, in cadrul celei de-a 81-a gale a premiilor Globurile de Aur, desfasurata la Beverly Hills, conform contului de X (fost Twitter) al evenimentului.…