Nominalizările la Oscar 2023. Cine se luptă pentru „cel mai bun film al anului” Au fost anunțate nominalizarile pentru Premiile Oscar 2023! Ceremonia de acordare a premiilor Oscar va avea loc la Dolby Theatre din Los Angeles, California, pe 12 martie 2023. Iata care sunt producțiile care se lupta pentru „cel mai bun film al anului 2022”, dar și restul nominalizarilor! Nominalizarile pentru cel mai bun film: All Quiet on the Western FrontAvatar: The Way of WaterThe Banshees of InisherinElvisEverything Everywhere All at OnceThe FabelmansTarTop Gun: MaverickTriangle of SadnessWomen Talking Nominalizarile pentru cel mai bun regizor Daniel Kwan and Daniel Schienert – Everything… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Filmele "Everything Everywhere All at Once" (11), "All Quiet on the Western Front" (9), "The Banshees of Inisherin" (9) au primit cele mai multe nominalizari la premiile Oscar 2023. Cea de-a 95-a editie a premiilor Oscar va avea loc duminica, 12 martie, la Dolby Theatre de la Ovation Hollywood, gazda…

