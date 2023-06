Nokia G42 anunţat oficial: telefon uşor de reparat acasă, cu CPU Snapdragon 480+ HMD Global a inceput sa se axeze tot mai mult pe usurinta de reparare a telefoanelor sale si in afara de Nokia G22, acum ne propune si un Nokia G42 cu acelasi atribut: poate fi reparat usor acasa. Totul prin intermediul unui parteneriat cu cei de la iFixit. iFixit va furniza ghiduri de reparatii si piese precum ecrane, baterii si porturi de incarcare pentru Nokia G42 in urmatorii 5 ani. Este primul telefon usor de reparat de catre utilizator de la HMD si vine cu un spate fabricat din plastic reciclat. Tot in spate gasim camera tripla, cu senzor principal de 50 MP, cu deschidere F/1.8, alaturi… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

