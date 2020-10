Stiri pe aceeasi tema

- Peste 60 de tari bogate, insa nu China si nici Statele Unite, au aderat la un dispozitiv implementat de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) pentru a facilita accesul tarilor sarace la un vaccin impotriva noului coronavirus, potrivit unei liste publicate luni, relateaza AFP, preluata de Agepres. In…

- Școlile din Anglia se confrunta cu o toamna de paralizie din cauza dificultaților in obținerea testelor Covid, au avertizat directorii, educația „incetand” atunci cand personalul și studenții sunt obligați sa ramana acasa in urma unui caz suspect, scrie The Guardian. Mii de directori de școli au scris…

- Publicația britanica The Guardian a realizat un top al celor mai promițatoare tratamente contra COVID. Chiar daca nu a fost gasit inca un remediu de succes, aceste tratamente au rezultate pozitive. Dexametazona Folosita inca de la inceputul anilor ’60, dexametazona este un medicament foarte ieftin,…

- Igor Dodon, președintele Republicii Moldova, a anunțat, vineri, pe Facebook, ca este pregatit sa intre in programul de testare a vaccinului anti-COVID 19 Sputnik V, produs de Rusia. Acesta vrea, astfel, ca vaccinul sa ajunga cat mai repede in țara pe care o conduce, afirmand ca serul este singura varianta,…

- Israelul va examina vaccinul dezvoltat de Rusia impotriva COVID-19 si va incepe negocieri pentru achizitionare daca se va dovedi un „produs serios”, a indicat miercuri ministrul sanatatii, Yuli Edelstein, potrivit Reuters, preluata de Agerpres. Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat marti ca Rusia…

- CHIȘINAU, 12 aug – Sputnik. Guvernul considera ca procesul de studii se poate desfașura in incinta școlilor și gradinițelor de la 1 septembrie, a declarat președintele Igor Dodon dupa ședința Consiliului Suprem de Securitate (CSS) de astazi. © Photo : пресс-служба Минздрава РФVaccinul anti-Covid,…

- Noua conducere a Unifarm SA, reprezentata de Cornel Ionut Ionescu, anunta ca toate contractele incheiate pe timp de pandemie de catre companie sunt „acte juridice de o complexitate si importanta deosebita” si, ca atare, le-a incadrat sub „secretul comercial”, refuzand sa le dea publicitatii. Seful interimar…