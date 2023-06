Stiri pe aceeasi tema

- Iata mesajul transmis de catre Electrica Furnizare clientilor sai: Va informam asupra existenței unei tentative de frauda prin mijloace de plata electronice, ce consta in transmiterea de notificari catre clienții Electrica Furnizare, via aplicații de mesagerie și/sau SMS, cu privire la deconectarea…

- Tentative de frauda online in Romania! Exista persoane care contacteaza cetațenii, in numele Autoritații de Supraveghere Financiara, prin e-mail sau telefonic, oferind recomandari de investiții și solicitand, in același timp, plata unor sume de bani.Daca ați fost contactați de astfel de persoane trebuie…

- CFR Calatori avertizeaza asupra unei tentative de frauda informatica, respectiv un concurs prin care calatorilor li se promite caștigarea unui card cadou de transport pe calea ferata, la un preț minim. „Atenționam pasagerii ca CFR Calatori sau CFR SA nu au organizat un astfel concurs și nu au in derulare…

- Procurorii DNA fac mai multe perchezitii in judetul Caras-Severin la o familie care face parte din clanul Carpaci si care este suspectata de frauda in domeniul fondurilor europene. Prejudiciul se ridica la 2 milioane de lei, adica peste 400.000 de euro. ”Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie…

- Reprezentanții companiei Orange atrag atenția ca mai mulți dintre clienții sai sunt in prezent ținta unor tentative de frauda online, prin care oamenii sunt notificați ca ar avea facturi neplatite.

- Un numar de 116.312 elevi din totalul celor peste 147.000 de elevi inscrisi la inceputul anului scolar curent in clasele a XII-a/zi si a XIII-a seral/frecventa redusa au sustinut miercuri simularea probei la alegere a profilului si specializarii din cadrul examenului national de bacalaureat.Cinci…