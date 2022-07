Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin opt nave de razboi din Rusia și China au fost observate in marile din apropierea Japoniei in aceasta saptamana. Este un alt semn al presiunii aparente pe care cei doi parteneri o exercita asupra Japoniei, pe masura ce relațiile se deterioreaza din cauza crizelor din Ucraina și Taiwan.…

- China a anuntat, marti, ca armata sa a identificat avioane militare australiene si le-a avertizat sa plece, deoarece ii ”ameninta grav suveranitatea si securitatea”. Australia a anuntat, duminica, ca aeronava chineza de vanatoare a interceptat unul dintre avioanele sale militare de supraveghere in…

Japonia avanseaza cu legislația privind emiterea de monede stabile, adica active digitale cu valoarea lor legata de monede fiat sau stabilizate printr-un algoritm.

China i-a cerut luni presedintelui american Joe Biden sa nu-i 'subestimeze' 'determinarea ferma' de a-si 'apara suveranitatea', dupa ce liderul de la Casa Alba a declarat, in cursul vizitei sale in Japonia, ca SUA vor apara militar Taiwanul in cazul unui atac al fortelor chineze, transmite AFP, potrivit…

- Ministrul de externe japonez, Yoshimasa Hayashi, i-a transmis miercuri omologului sau chinez, Wang Yi, ca spera ca Beijingul va juca un 'rol responsibil' in ce priveste asigurarea pacii si securitatii, in contextul continuarii razboiului declansat de Rusia in Ucraina, informeaza agentia Kyodo.…

Pe fondul deteriorarii relațiilor dintre Rusia și Japonia din cauza razboiului din Ucraina, Japonia a calificat, pentru prima data in aproape 20 de ani, patru insule disputate ca fiind "ocupate ilegal" de Rusia, relateaza CNN.

Tokyo si-a "transmis ingrijorarile" Moscovei cu privire la testele cu rachete de croaziera efectuate de Rusia in Marea Japoniei, a declarat, vineri, ministrul japonez de Externe, Yoshimasa Hayashi, intr-o conferinta de presa, conform CNN, scrie news.ro.

Guvernul american a aprobat o vanzare catre Taiwan de echipament si servicii de formare in valoare de pana la 95 de milioane de dolari in vederea mentenantei sistemului de aparare antiaeriana de tip Patriot al insulei, anunta Pentagonul, relateaza AFP, conform news.ro.