Noi tehnologii IT&C – România, țara cu cel mai ieftin Internet de mare viteză Romania este pe locul trei al țarilor cu cel mai ieftin Internet din lume, releva un studiu realizat de compania Picodi.com, preluat de activenews.ro. In țara noastra costul pe 100 Mb de trafic/ secunda este de 8, 00 euro, mai ieftin fiind doar in Ucraina și Rusia. Frații noștri de peste Prut sunt in imediata apropiere a podiumului. Cel mai scump Internet este in Africa de Sud, unde tariful este 78.96 de euro. Pe locul 2 in top este Islanda, urmata de Norvegia, Australia și Canada. O alta statistica interesanta releva faptul ca Romania este țara unde poți gasi Internet de calitate superioara la… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul american George Soros a anuntat joi ca va investi un miliard de dolari intr-un proiect pentru reteaua de universitati cu scopul de a mobiliza impotriva "dictatorilor actuali si in devenire" si impotriva incalzirii climatice, relateaza AFP. "Supravietuirea societatilor deschise…

- Majoritatea oamenilor considera ca in forma sa actuala capitalismul face mai mult rau decat bine, arata un sondaj realizat inaintea deschiderii celei de-a 50-a ediții a Forumului economic mondial, de la Davos, potrivit Reuters. Rezultatele sunt surprinzatoare, in condițiile in care aproape 70% din francezi,…

- Japonia și Singapore sunt țarile cu cele mai puternice pașapoarte din lume, cetațenii lor putand calatori fara vize prealabile catre 190 de destinații, potrivit celui mai recent top Henley, citat de Hotnews. Romania se afla pe locul 16 in top, romanii putand calatori in 171 de țari fara a avea nevoie…

- Evenimentul, programat sa se incheie vineri, a fost prelungit, in condițiile in care participanții nu au reușit sa ajunga la un compromis privind implementarea Acordului de la Paris. Impasul a fost depasit abia duminica, dupa ce participantii au semnat un document prin care se angajeaza sa evite ca…

- BUCUREȘTI, 13 dec – Sputnik. Uniunea Europeana se pronunța impotriva sancțiunilor in raport cu orice companii din statele membre care desfașoara activitați legale, a declarat comisarul european pentru comerț, Phil Hogan, fiind intrebat despre problema sancțiunilor SUA și Nord Stream – 2. “Scopul…

- Negociatorii Parlamentului European și ai celor 28 de țari ale UE au ajuns joi dimineața la un preacord pentru reformarea condițiilor de munca ale șoferilor de tir, un dosar ultrasensibil marcat de opoziția dintre Est și Vest, scrie AFP. „Am ajuns la un acord preliminar”, a scris pe Twitter, fara a…

- O tradiție pastrata din 1951. In Romania se produc cele mai multe viori din UE, care ajung in toata lumea Statele membre ale Uniunii Europene au exportat anul trecut 105.000 viori, in valoare de 23,3 milioane de euro, iar Romania este cel mai mare exportator de viori al UE in restul lumii, arata datele…

- O pondere de 27,8% din totalul cheltuielilor romanilor se duce pe mancare, țara noastra clasandu-se, lejer, pe primul loc in Uniunea Europeana la acest capitol, se arata in datele centralizate de Eurostat și publicate luni. Asta in conditiile in care media europeana este de doar 12,1%. Romania este…