Noi tarife de parcare în București, de la 1 martie. Dispare tariful diferențiat pe zone Șoferii care vor sa parcheze in București trebuie sa știe ca municipalitatea a schimbat regulile pentru parcarile publice din București. De la 1 martie vor intra in vigoare noile tarife. Conform noii hotarari a Consiliului General București, dispare tariful diferențiat pe zone, care pana acum era de 10 lei/ora in centru și 2,5/ora spre periferie. […] The post Noi tarife de parcare in București, de la 1 martie. Dispare tariful diferențiat pe zone appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conform unei noi reglementari, doua noi categorii de șoferi contravenienți vor ramane in continuare fara carnete de conducere, dar vor avea drept de circulație pentru 15 zile, perioada in care pot contesta masura luata de polițiștii rutieri. In primul rand este vorba de șoferii care produc un accident…

- Sute de soferi de autocamioane asteapta, miercuri, sa iasa din tara prin principalele puncte de trecere a frontierei din judetul Arad, iar inainte de Nadlac II, pe autostrada A1, s-a format o coloana lunga de aproximativ cinci kilometri. Reprezentantii Politiei de Frontiera Arad au declarat, pentru…

- Șoferii sau proprietarii de vehicule care nu-și preschimba la timp permisele ori documentele de inmatriculare vor putea fi amendați, direct la ghișeu, de la agenții de la Serviciile Permise și Inmatricularea a Vehiculelor care constata ca documentele sunt expirate și ca termenul de preschimbare a acestora…

- Persoanele care vor sa treaca din Romania in Ungaria cu autoturismul au de asteptat, sambata la pranz, zeci de minute sau chiar ore. Cel mai ridicat timp de asteptare se inregistreaza in punctul de trecere a frontierei de la Nadlac – 130 de minute, insa si in alte puncte de frontiera se asteapta mult.…

- Ceata reduce vizibilitatea pe soselele din cinci judete, miercuri dimineata, a anuntat Centrul Infotrafic al Politiei Romane. „Pe mai multe artere rutiere de pe raza judetelor Ilfov, Constanta, Ialomita, Calarasi si Valcea, ceata reduce vizibilitatea in trafic sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub…

- Soferii romani ar putea ramane si fara masina, pe langa suspendarea permisului de conducere, in anumite situatii. Noi reguli si amenzi uriase sunt prevazute intr-un nou proiect de lege care a fost depus la Senat și a fost inițiat de parlamentari PNL și UDMR. Astfel, aceștia ar urma sa ramana fara talon,…

- Instituțiile publice nu vor mai avea voie sa ceara dosar cu șina sau orice alt obiect de papetarie pentru a furniza un serviciu public, legea care interzice acest lucru fiind votata miercuri. Legea a fost votata cu 241 de voturi, potrivit unui comunicat transmis pe pagina deputatului liberal George…

- Politia Rutiera anunta ca organizeaza, duminica, ample actiuni la nivel national, avand in vedere ca se asteapta valori de trafic crescute, pe unele tronsoane de drum, in conditiile in care minivacanta de 1 Decembrie se incheie. Politia anunta ca peste 300 de radare au fost amplasate pe sosele, duminica…