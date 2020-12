Stiri pe aceeasi tema

- Depunerea juramantului de catre noii deputati s-a derulat luni seara timp de peste patru ore. Dincolo de emotii, greseli si balbe, un moment inedit a fost suprins accidental de microfoane. Lucian Feodorov, deputat AUR, decanul de varsta al deputaților, a prezideat ședința de constituire a…

- Klaus Iohannis a declarat in prima sa reacție dupa vot ca rezultatele alegerilor arata ca nu exista un caștigator clar. Totodata, inainte de consultari s-a antepronunțat, anunțand deja o alianța de dreapta „Daca ne uitam pe rezultatele care momentan se numesc provizorii, vedem ca PNL in 2016 obținuse…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat duminica, la iesirea de la urne, ca asteapta de la viitorul Parlament "stabilitate politica, predictibilitate si mai putine certuri inutile". Citește și: Momente incredibile in plenul CSM: Klaus Iohannis s-a ridicat si a plecat, refuzand sa le raspunda…

- Autor: Alina Mungiu-Pippidi Romania sinistra (femeie arsa in valiza pe cimp, baba de 91 de ani violata de un mascul de 19, in Prahova, containere cu morți) și Romania sublima (doctori care intra in flacari sa-și salveze personalul și bolnavii, salvari care alearga cu personal in combinezoane inflamabile…

- Teoriile conspirationiste si dezinformarea alimenteaza neincrederea in vaccinuri si ar putea duce la o scadere a nivelurilor de administrare a celor anti-COVID-19 in SUA si Marea Britanie, sub ratele necesare pentru a proteja comunitatile umane impotriva acestei boli, potrivit unui studiu publicat joi…

- Criminaliștii au intocmit portretul-robot al tinerei ucise apoi incendiate intr-un șanț din apropierea localitații Ghimpați, județul Giurgiu. Persoanele care recunosc trasaturile enuntate de catre politie, sunt rugate sa apeleze la cea mai apropiata sectie pentru a oferi mai multe informatii, scrie…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunțat ca iși dorește desființarea actualei Inspectii a Muncii. Potrivit ministrului, in momentul de fața se pregatește o noua lege car urmeaza sa fie votata in Parlament. „Decizia mea este radicala. Efectiv procedez la regandirea unei noi legi. Activitatea Inspecției…

- Dupa 9 ani de activitate in mediul privat, am fost onorat sa primesc, in decembrie 2019, propunerea ministrului muncii, Violeta Alexandru, de a face parte din echipa tinerilor de #lamunca și am acceptat-o din dorința de a aduce un plus de eficiența și simplificare in sectorul public. Ultimele 10 luni…