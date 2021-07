Stiri pe aceeasi tema

- De la 1 august, Comitetul Național pentru situații de Urgența propune noi relaxari, masuri referitoare la desfașurarea activitaților publice, concerte, manifestații și competiții sportive in funcție de incidența cazurilor de COVID-19. Restricțiile legate de numarul participanților sunt și in cazul evenimentelor…

- Din 1 august 2021 intra in vigoare noi masuri de relaxare pentru organizarea și desfașurarea unor evenimente sau activitați economice, conform deciziei Comitetului Național pentru Situații de Urgența. Masurile vizeaza evenimentele cultural-artistice, festivalurile, nunțile, botezurile, conferințele…

- Noi masuri de relaxare pentru organizarea și desfașurarea unor evenimente sau activitați economice au fost adoptate de catre Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) și care vor intra in vigoare de pe 1 august. Masurile vizeaza evenimentele cultural-artistice, festivalurile, nunțile, botezurile,…

- Noi RELAXARI de la 1 iulie | Florin Cițu: Se pot organiza evenimente culturale cu pana in 2.500 de spectatori Florin Cițu – premierul Romaniei a declarat, joi, dupa ședința de Guvern ca, incepand cu 1 iulie, se introduc noi relaxari in Romania. Se pot organiza concerte cu 2.500 de spectatori, condiții…

- Masurile de restricție s-au relaxat in Romania, iar in urma cu puțin timp se discuta despre eliminarea obligativitații de a purta masca la interior pentru cei vaccinați anti-covid. Ce se intampla cu masca de protecție in anul școlar 2021-2022 Ministrul Sanatații a vorbit despre noul an școlar care va…

- Guvernul a decis joi ca incepand din 1 iunie persoanele vaccinate nu vor mai fi obligate sa poate masca in spațiile inchise unde nu lucreaza mai mult de cinci angajați, a anunțat premierul Florin Cițu. „Se propune exceptarea de la obligativitatea purtarii maștii de protecție la locurile de munca in…

- 1 iunie ar putea aduce un plus de relaxare și in birourile in care toți angajații sunt vaccinați. In astfel de spații, masca de protecție ar urma sa devina opționala. La fel și afara, in locurile neaglomerate, insa de la 1 august.

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat miercuri seara la TVR1 ca incurajeaza și ea renunțarea la masca de protecție, iar de la 1 august s-ar putea renunța la ea, insa numai in anumite condiții, informeaza Agerpres.Mihaila este de parere ca renuntarea la purtarea mastii de protectie este fezabila…