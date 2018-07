Stiri pe aceeasi tema

- Angajatul unei firme din București a fost ranit grav și a fost transportat la spital, miercuri, dupa ce i-a explodat in mana un extinctor. Barbatul verifica extinctoarele unei firme din Crevedia, județul Dambovița. Potrivit Politiei Dambovita, accidentul a avut loc miercuri, la o firma din Crevedia,…

- Uniunea Salvati Romania va elabora, pana la finele acestui an, liniile principale ale programului politic la nivelul Capitalei cu care se va prezenta la alegerile locale din 2020, in urma unor dezbateri tematice cu experti si societatea civila, a declarat presedintele USR Bucuresti, Roxana Wring. "Am…

- Niste muncitori au gasit, marti, in jurul orei 11.00, in urma unor sapaturi, un obuz din perioada celui de-Al Doilea Razboi Mondial, descoperirea fiind facuta in Soseaua Nordului din Capitala, au declarat, pentru MEDIAFAX, reprezentantii IGSU. Reprezentantii Inspectoratului General pentru…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat ca liberalii care au participat la conferinta filialei PNL Bucuresti sunt „niste pitici politici", subliniind ca acestia s-au adunat „sa denigreze tot ce se face si se construieste in aceasta perioada in tara si in Capitala".

- CGMB dezbate, vineri, regulamentul pentru salubrizarea, igienizarea si infrumusetarea Centrului Vechi al Capitalei. Printre masurile prevazute se numara colectarea selectiva a deseurilor, doar in saci de plastic si doar intr-un anumit interval de timp. Amenzile ajung si la 5.000 de lei.

- Cladirile aflate pe lista monumentelor istorice din București sunt adevarate bijuterii arhitecturale. Cu aerul lor nobil aparte și poveștile lor impresionante, ele ne atrag privirile de fiecare data și ne fac sa ne imaginam farmecul „Micului Paris” de altadata. Poziționate in zone-cheie ale Capitalei,…

- O treime din drumurile din Romania nu sunt asfaltate. Așa arata ultimele date facute publice astazi de Institutul Național de Statistica. In Romania avem 86.099 km de drumuri publice, din care 17.654 km (20,5%) drumuri nationale, 35.149 km (40,8%) drumuri judetene si 33.296 km (38,7%), drumuri comunale..…