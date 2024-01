Noi reguli pentru împrumuturile prin programul Noua Casă Vesti proaste pentru romani la inceput de 2024. Cei care doresc sa se imprumute bani de la banci pentru un credit Noua Casa au nevoie de un venit minim majorat fața de inceputul anului trecut. In ultimii 3 ani, din cauza majorarii IRCC, venitul minim necesar a crescut cu aproximativ 1.800 lei in cazul creditului Noua Casa Casa cu avans de 5%. Programul „Noua Casa” continua in anul 2024. Ministerul Finanțelor a elaborat actul normativ necesar alocarii, pentru anul 2024, a unui plafon de garanții de 1 miliard de lei, pentru continuarea in condiții optime a programului „Noua Casa”. „Principalul argument… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

