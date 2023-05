Noi reguli în industria alimentară! Eticheta produselor românești se schimbă - La ce trebuie să fie atenți consumatorii Noi reguli in industria alimentara! Eticheta produselor romanești se schimba - La ce trebuie sa fie atenți consumatorii. Noi reguli in industria alimentara din țara noastra! Eticheta produselor romanești se schimba, iar mezelurile, conservele, dar și alte produse autohtone vor avea o eticheta ce conține informații despre originea produselor și procesul de fabricație. Proiectul se afla acum in Parlament, iar unii producatori spun ca aceste produse ar putea fi mai scumpe, informeaza realitatea.net. CITESTE SI China este de acord cu ruperea Ucrainei: Beijingul cere recunoașterea noilor zone… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Consumatorii au dreptul sa fie cat mai informați, sa identifice cat mai simplu și mai ușor care produse conțin materii prime romanești. PSD propune tricolorul ca insemn distinctiv pe eticheta produselor ca pe un lucru firesc, o expresie practica și utila a manifestarii unui autentic patriotism economic.…

- Ultima gaselnița a politicienilor de la PSD este sa-i oblige pe comercianții care vand produse provenite din materii prime romanești sa se asigure ca acestea sunt semnalizate corespunzator, adica tricolorul sa fie aplicat pe eticheta sau in apropiere. Nicio preocupare, insa, cu privire la calitatea…

