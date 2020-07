Noi REGULI de distanţare pe plajă! Doar soții și copiii pot sta împreună Noi REGULI de distantare pe plaja! Doar soții și copiii pot sta impreuna. Comitetul Național pentru Situații de Urgența anunța noi masuri pentru limitarea raspandirii infecțiilor cu noul coronavirus. Doar soții și copiii vor fi exceptați de la distanțarea de pe plaja. „Pentru plaje, distanța mai mica de 2 metri intre persoane/șezlonguri este permisa numai pentru soți și copii insoțiți de adulți (parinți, bunici)”, se arata intr-o hotarare a CNSU. Masura va fi valabila de la 1 august. Responsabili de aplicarea acestor masuri vor fi autoritațile locale și administratorii plajelor. Vor fi facute… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Printre masurile adoptate în ședința de marți a CNSU se numara obligativitatea purtarii maștii de protecție în spațiile deschise. Masura se aplica în anumite intervale orare, în zonele aglomerate și sunt exceptate persoanele care desfașoara…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat marți o hotarare prin care propune ca pe plaja distanța mai mica de doi metri sa fie permisa doar pentru soți și copii. Masura va fi valabila incepand cu 1 august, noteaza Digi 24.„Se propune modificarea excepției de la regulile distanțare fizica…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat marti o hotarare prin care propune ca, in zona plajelor, distanta mai mica de 2 metri sa fie permisa numai pentru soti si copii insotiti de adulti (parinti, bunici)

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența anunța noi masuri pentru limitarea raspandirii infecțiilor cu noul coronavirus. Doar soții și copiii vor fi exceptați de la distanțarea de pe plaja.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat in ședința desfașurata marți, 28 iulie, noi masuri pentru limitarea infecției cu Covid-19. Printre prevederile Hotararii 37 se numara instituirea obligativitații purtarii maștii de protecție, in anumite intervale orare, in spațiile publice…

- Ziarul Unirea Noi RESTRICȚII anunțate de CNSU: Masca in aer liber, activitați interzise noaptea și reguli de distanțare pe plaja Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat in ședința desfașurata astazi, 28 iulie, Hotararea numarul 37 privind stabilirea unor masuri de limitare a raspandirii…

- Persoanele care intra in Romania din țari ale UE sau ale Spațiului Economic European care au rata de imbolnavire cu coronavirus mai mica sau egala cu cea din țara nu mai trebuie sa stea in izolare și carantina. Sunt noile criterii stabilite de CNSU (Comitetul Național pentru Situații de Urgența).

- Noile masuri de relaxare, ce urmeaza a fi implementate din data de 15 iunie, sunt cuprinse intr-o Hotarare a Comitetului Național pentru Situații de Urgența, prezidat de premierul Ludovic Orban. Redam integral Hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU): Art.1 Se excepteaza de la…