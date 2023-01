Noi reglementari pe un tronson al strazii Mircea cel Batran din Constanta!

Nevoia de fluidizare a traficului rutier si lucrarile de modernizare aferente proiectului "Acces si mobilitate pietonala in zona centrala a municipiului Constanta" au determinat Primaria Constanta sa ia decizia instituirii unor noi reglementari pe strada Mircea cel Batran, tronsonul cuprins intre bulevardul Ferdinand si bulevardul Mamaia.Astfel, in vederea fluidizarii traficului rutier si pentru a diminua timpii de asteptare in trafic, nu se va mai putea parca in spatiile amenajate., t ...