Noi proteste masive în orașele israeliene împotriva reformei controversate a sistemului judiciar - Video Mii de persoane au manifestat sambata in mai multe orase israeliene impotriva controversatei reforme a sistemului judiciar dorita de guvernul premierului Benjamin Netanyahu, informeaza AFP, citat de Agerpres. Sustinut de coalitia premierului Netanyahu, care include partide evreiesti de extrema-dreapta si ultra-ortodoxe, proiectul divizeaza profund tara si a declansat cea mai mare miscare de protest din istoria Israelului. De la anuntarea acestui proiect contestat in luna ianuarie, zeci de mii de persoane au manifestat in fiecare saptamana in toata tara, de la Haifa in nord pana la Eilat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cateva mii de manifestanti fluturand steagul israelian s-au adunat din nou, miercuri, la Tel Aviv, pentru a protesta impotriva votului Parlamentului pentru o parte a reformei sistemului judiciar, un proiect controversat, sustinut de guvernul de dreapta al tarii, informeaza AFP, conform agerpres.ro.…

- Inaltul comisar al Natiunilor Unite pentru drepturile omului, Volker Turk, a cerut joi autoritatilor din Israel "sa tina cont" de opozantii reformei judiciare care manifesteaza pentru "apararea democratiei si libertatilor fundamentale", relateaza AFP,

- Israelienii au ieșit din nou in strada și au blocat gari și șosele ca forma de protest impotriva reformei judiciare pe care guvernul lui Benjamin Netanyahu insista sa o adopte, in ciuda opoziției dure. De la anuntarea, in ianuarie, a proiectului de reforma a sistemului judiciar, zeci de mii de persoane…

- Zeci de mii de israelieni au iesit sambata pe strazile din Tel Aviv si din alte orase pentru a protesta fata de controversatul plan de reforma a sistemului judiciar, considerat de detractorii sai drept o deriva autoritara, noteaza AFP, citat de Agerpres.Manifestatiile, organizate saptamanal de cand…

- Mii de israelieni au iesit sambata seara pe strazile din Tel Aviv si alte orase israeliene, pentru a 24-a saptamana consecutiv, pentru a protesta fata de controversatul proiect de reforma a sistemului judiciar dorita de guvernul lui Benjamin Netanyahu, noteaza AFP, citat de Agerpres.Aceste noi manifestatii…

- Mii de israelieni au manifestat sambata seara la Tel Aviv si in alte orase din Israel, pentru a 23-a saptamana consecutiv, impotriva controversatului plan de reformare a justitiei, sustinut de guvernul premierului Benjamin Netanyahu, informeaza AFP, citat de Agerpres.Protestatarii s-au adunat in…

- Sindicatele franceze vor organiza marti, 6 iunie, a 14-a zi de proteste impotriva planurilor guvernului de a creste varsta de pensionare la 64 de ani, in ceea ce ar putea fi o ultima incercare de a exercita presiuni asupra parlamentarilor pentru a renunta la o lege care este deja in vigoare, transmite…

- Zeci de mii de manifestanti s-au adunat sambata seara la Tel Aviv si in alte orase israeliene, pentru a 22-a saptamana consecutiv, pentru a protesta impotriva controversatului proiect de lege privind reforma justitiei al guvernului condus de premierul Benjamin Netanyahu, informeaza AFP, citat de Agerpres.Protestatarii…