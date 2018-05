Noi probleme cu CARDUL DE SĂNĂTATE. Medicii ameninţă cu suspendarea serviciilor oferite pacienţilor Medicii se plang ca introducerea in sistem a serviciilor medicale ori a retetelor dureaza ore in sir. Se intampla ca unii sa stea acasa sau dupa program pentru a introduce manual datele. "Si de acasa, daca intru nu prind intotdeauna sistemul SIUI functional si atunci a fost cand am intrat seara de doua ori, trei ori, nu a functionat si am fost nevoit uneori sa intervin dimineata, la sase dimineata", sustine un medic de familie din Bihor, potrivit digi24.ro. Aceeasi situatie este si in spitale, policlinici sau farmacii. Pacientii cronici sunt nevoiti sa astepte chiar si doua ore… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de familie din Galati anunta ca ar putea suspenda serviciile oferite pacientilor incepand de saptamana viitoare din cauza problemelor pe care le au cu sistemul cardurilor de sanatate. Problemele de functionare a soft-ului care administreaza sistemul national de carduri de sanatate…

- De la 1 iulie, toti pacientii din Romania isi vor putea ridica retetele de la orice farmacie din tara – spune presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Razvan Vulcanescu. De asemenea, analizele medicale si investigatiile imagistice pot fi realizate la orice furnizor de astfel de servicii…

- Cardurile de sanatate se schimba. CNAS a anunțat ca toți romanii vor primi alte carduri de sanatate in decursul acestui an, cele vechi fiind anulate. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a anuntat ca va tipari carduri noi, deoarece unele documente vor expira. “Romanii detin peste 14 milioane de carduri…

- Anunț de ultima ora de la CNAS! Cu toate ca unii romani nici macar nu si-au ridicat vechile carduri de sanatate, iar altii nu le-au validat - anul acesta vor primi altele. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a anuntat ca va tipari carduri noi, deoarece unele documente vor expira."Romanii…

- Cu toate ca unii romani nici macar nu si-au ridicat vechile carduri de sanatate, iar altii nu le-au validat – anul acesta vor primi altele. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a anuntat ca va tipari carduri noi, deoarece unele documente vor expira. Romanii detin peste 14 milioane de carduri de sanatate,…

- Un investitor privat a reusit la Constanta ceea ce statul nu este in stare sa faca, desi este obligat: sa asigure ingrijiri pentru bolnavii de cancer, pentru cei cu accidente multiple sau cu Alzheimer aflați in fazele finale. Cei care au nevoie de un astfel de centru specializat nu trebuie sa plateasca…

- Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania solicita Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si Ministerului Sanatatii ca, in cadrul noului contract cost-volum-rezultat, sa ia in considerare accesul la tratamentul fara interferon pentru toti pacientii care sufera de hepatita C, indiferent…

- Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania (APAH-RO) solicita Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si Ministerului Sanatatii ca, in cadrul noului contract cost-volum-rezultat, sa ia in considerare accesul la tratamentul fara interferon pentru toti pacientii care sufera de hepatita C,…